La NEVICATA del secolo di Roma: correva l’anno 1965 (Di domenica 28 febbraio 2021) La neve di febbraio a Roma è diventata un appuntamento non così raro, almeno da poco più di dieci anni a questa parte. Ben sappiamo quanto la neve non sia solita depositarsi sul Cupolone, ma i ricorrenti episodi del decennio dal 2010 al 2019 si sono quasi sempre avuti nell’ultimo mese dell’inverno. Roma sotto la neve, scenario accaduto più volte nel decennio dal 2010 L’ultima NEVICATA significativa, tra le più tardive della storia, risale ad appena tre anni fa ed era la notte tra il 25 ed il 26 febbraio. Tornando indietro, non possiamo non citare l’apoteosi del febbraio 2012 con due distinti episodi nevosi a distanza di una settimana l’uno dall’altro. Neve di una certa rilevanza cadde anche il 12 febbraio del 2010, in pieno giorno, e fu il primo episodio del nuovo millennio. Poi vi è un sostanziale vuoto fino al febbraio 1991, ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 28 febbraio 2021) La neve di febbraio aè diventata un appuntamento non così raro, almeno da poco più di dieci anni a questa parte. Ben sappiamo quanto la neve non sia solita depositarsi sul Cupolone, ma i ricorrenti episodi del decennio dal 2010 al 2019 si sono quasi sempre avuti nell’ultimo mese dell’inverno.sotto la neve, scenario accaduto più volte nel decennio dal 2010 L’ultimasignificativa, tra le più tardive della storia, risale ad appena tre anni fa ed era la notte tra il 25 ed il 26 febbraio. Tornando indietro, non possiamo non citare l’apoteosi del febbraio 2012 con due distinti episodi nevosi a distanza di una settimana l’uno dall’altro. Neve di una certa rilevanza cadde anche il 12 febbraio del 2010, in pieno giorno, e fu il primo episodio del nuovo millennio. Poi vi è un sostanziale vuoto fino al febbraio 1991, ...

