La magia di Harry Potter. Da storia per ragazzi a business da 25 miliardi (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono trascorsi 20 anni dall’uscita nelle sale del primo capitolo della saga di Harry Potter - 24 dal primo romanzo - ma il franchise del maghetto più famoso al mondo non sembra risentire del tempo trascorso. Si conta che nel 2020, il marchio Harry Potter abbia raggiunto un valore complessivo superiore ai 25 miliardi di dollari. Secondo la rivista Forbes, nell’ultimo anno la sua creatrice JK Rowling avrebbe incassato ben 60 milioni e le copie vendute tra il giugno 2019 e il giugno 2020 sono state 2.6 milioni. L’applicazione Wordery ha persino creato una piattaforma per calcolare quanto l’autrice guadagni ogni minuto grazie alla saga: 130 sterline. Per elencare solo qualche numero relativo al franchise, l’ultimo film della serie - Harry Potter e i doni della morte pt.2 - ... Leggi su panorama (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono trascorsi 20 anni dall’uscita nelle sale del primo capitolo della saga di- 24 dal primo romanzo - ma il franchise del maghetto più famoso al mondo non sembra risentire del tempo trascorso. Si conta che nel 2020, il marchioabbia raggiunto un valore complessivo superiore ai 25di dollari. Secondo la rivista Forbes, nell’ultimo anno la sua creatrice JK Rowling avrebbe incassato ben 60 milioni e le copie vendute tra il giugno 2019 e il giugno 2020 sono state 2.6 milioni. L’applicazione Wordery ha persino creato una piattaforma per calcolare quanto l’autrice guadagni ogni minuto grazie alla saga: 130 sterline. Per elencare solo qualche numero relativo al franchise, l’ultimo film della serie -e i doni della morte pt.2 - ...

panorama_it : La sua creatrice, JK Rowling, guadagna 130 sterline ogni minuto. A 20 anni dal primo film e 24 dal primo romanzo gi… - IlPixelMatto : La mod di Harry Potter Enigmi e Magia è stata aggiornata alla 27.0.658! Se vuoi scaricarla, clicca il pulsante qui… - wildponydice : RT @PollyGrey10: -Coge ese vaso y tìralo +Ok,ya -Se rompiò? +Si,claro -Ahora pìdele perdòn +Perdòname -Està como antes? +Si -No se vale us… - DunEgo : RT @PollyGrey10: -Coge ese vaso y tìralo +Ok,ya -Se rompiò? +Si,claro -Ahora pìdele perdòn +Perdòname -Està como antes? +Si -No se vale us… - PollyGrey10 : -Coge ese vaso y tìralo +Ok,ya -Se rompiò? +Si,claro -Ahora pìdele perdòn +Perdòname -Està como antes? +Si -No se vale usar magia Harry -

Ultime Notizie dalla rete : magia Harry Netflix Marzo 2021: novità dai film e le serie tv più attese ...18 marzo - CABRAS DA PESTE 25 marzo - SULLA STESSA ONDA 25 marzo - AGENZIA SEGRETA CONTROLLO MAGIA ...3 marzo - SUNE'S SUMMER 3 marzo - THE HALO IS SLIPPING 3 marzo - THE JONSSON GANG & DYNAMITE HARRY 3 ...

Netflix, le novità in arrivo a marzo 2021 ...18 marzo - CABRAS DA PESTE 25 marzo - SULLA STESSA ONDA 25 marzo - AGENZIA SEGRETA CONTROLLO MAGIA ...3 marzo - SUNE'S SUMMER 3 marzo - THE HALO IS SLIPPING 3 marzo - THE JONSSON GANG & DYNAMITE HARRY 3 ...

La magia di Harry Potter. Da storia per ragazzi a business da 25 miliardi Panorama Haxa: incontro con Nicolò Pelizzon Abbiamo avuto occasione di scambiare quattro chiacchiere con Nicolò Pellizzon, scrittore e artista veronese in uscita in questi giorni col terzo e conclusivo volume della sua saga Haxa ...

Harry Potter: in arrivo una nuova mostra itinerante, ecco quando! Per la gioia dei potterheads, nel 2022 arriverà una mostra itinerante su Harry Potter, che partirà da Londra e farà il giro del mondo!

...18 marzo - CABRAS DA PESTE 25 marzo - SULLA STESSA ONDA 25 marzo - AGENZIA SEGRETA CONTROLLO...3 marzo - SUNE'S SUMMER 3 marzo - THE HALO IS SLIPPING 3 marzo - THE JONSSON GANG & DYNAMITE3 ......18 marzo - CABRAS DA PESTE 25 marzo - SULLA STESSA ONDA 25 marzo - AGENZIA SEGRETA CONTROLLO...3 marzo - SUNE'S SUMMER 3 marzo - THE HALO IS SLIPPING 3 marzo - THE JONSSON GANG & DYNAMITE3 ...Abbiamo avuto occasione di scambiare quattro chiacchiere con Nicolò Pellizzon, scrittore e artista veronese in uscita in questi giorni col terzo e conclusivo volume della sua saga Haxa ...Per la gioia dei potterheads, nel 2022 arriverà una mostra itinerante su Harry Potter, che partirà da Londra e farà il giro del mondo!