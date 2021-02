La lezione di Lebron James a Zlatan Ibrahimovic: “Contro le ingiustizie non starò mai zitto” (Di domenica 28 febbraio 2021) Lebron James vs Zlatan Ibrahimovic SContro fra giganti, su politica e sport. Zlatan Ibrahimovic ha criticato Lebron James per l’eccessiva esposizione sui temi politici. La replica della stella dei Lakers è una lezione per tutti. “Mi piace tanto – aveva detto il fuoriclasse rossonero di Lebron – è fenomenale quello che sta facendo, ma non mi piace quando la gente che ha un certo tipo di status fa politica allo stesso tempo” riferendosi alle prese di posizione sulla politica statunitense e sui temi dei ‘black lives matter’. “Io gioco a calcio perché sono il migliore a giocare a calcio, non faccio il politico, aveva detto Ibra. Intendo: fai quello in cui sei bravo, fai il tuo mestiere. È il primo errore ... Leggi su tpi (Di domenica 28 febbraio 2021)vsfra giganti, su politica e sport.ha criticatoper l’eccessiva esposizione sui temi politici. La replica della stella dei Lakers è unaper tutti. “Mi piace tanto – aveva detto il fuoriclasse rossonero di– è fenomenale quello che sta facendo, ma non mi piace quando la gente che ha un certo tipo di status fa politica allo stesso tempo” riferendosi alle prese di posizione sulla politica statunitense e sui temi dei ‘black lives matter’. “Io gioco a calcio perché sono il migliore a giocare a calcio, non faccio il politico, aveva detto Ibra. Intendo: fai quello in cui sei bravo, fai il tuo mestiere. È il primo errore ...

