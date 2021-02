La Juve di Pirlo non decolla, valutazioni a fine stagione: Zidane e Spalletti sullo sfondo (Di domenica 28 febbraio 2021) La Juventus non va oltre il pareggio per 1-1 sul campo del Verona e rischia di veder sfumare la possibilità di lottare per lo scudetto. I bianconeri sono a 7 punti di distanza dall’Inter capolista, impegnata oggi in casa con il Genoa. In caso di vittoria i nerazzurri si porterebbero a +10, anche se la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Lantus non va oltre il pareggio per 1-1 sul campo del Verona e rischia di veder sfumare la possibilità di lottare per lo scudetto. I bianconeri sono a 7 punti di distanza dall’Inter capolista, impegnata oggi in casa con il Genoa. In caso di vittoria i nerazzurri si porterebbero a +10, anche se la L'articolo

pisto_gol : Povero Pirlo, esaltato oltre misura dai soliti noti e oggi sbertucciato in tv. Eppure non ha tutti i torti: la Juve… - ZZiliani : A proposito della scusa dei 'tanti giovani' con cui la #Juve ha giocato a #Verona (tutti acquisti milionari); caro… - juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #VeronaJuve ??? LIVE su @JuventusTV ?? - CattolicoTeresa : @orahounbelnick Ah io certo non rientro tra questi! Io tifo Juve e per me non c'è nessuna rivalsa morale. Mi auguro… - GiuDayLorDie : RT @VujaBoskov: ieri allenatore che in sua vita fatto 35 partite su panchina detto che problema di #juve è inesperienza #pirlo -