La guerra infinita nell’Etiopia del premier premiato col Nobel per la pace | le ombre sui massacri di donne e bambini

(Di domenica 28 febbraio 2021) «Per me coltivare laè come piantare e far crescere alberi»: con queste parole il primo ministro dell’Etiopia, Abiy Ahmed Ali, aveva ricevuto a Oslo ilper la. Il premio gli era stato assegnato nel 2019 per l’accordo raggiunto tra il suo Paese e l’Eritrea dopo un conflitto fratricida: «Per i suoi sforzi per raggiungere lae la cooperazione internazionale, e in particolare per la sua iniziativa decisiva nel risolvere il conflitto di frontiera con la vicina Eritrea», si legge nelle motivazioni. Un anno e mezzo dopo, però, dinel suo Paese non se ne vede: dal 4 novembre scorso è infatti in corso una vera e propriacivile a causa delle tensioni tra lo Stato federale del Tigré (una delle dieci regioni federali in cui è divisa l’Etiopia) e il potere ...