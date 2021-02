La giornata di sole fa dimenticare il Coronavirus: tutti al mare, assalto alle spiagge del litorale romano (FOTO) (Di domenica 28 febbraio 2021) Coronavirus, gli assembramenti sul lungomare e nelle strade di Roma e provincia fanno paura. Complici il bel tempo e le temperature che lasciano assaporare l’avvicinarsi della primavera, sono moltissime le persone che hanno deciso di trascorrere una domenica all’aria aperta: intere famiglie ma anche coppie e comitive di amici si sono riversate sul lungomare romano, da Civitavecchia fino a Nettuno. Tutte le località sono state prese d’assalto: Ladispoli, Fiumicino, Ostia, Torvaianica, Tor San Lorenzo, Anzio, Nettuno. Ai residenti si sono uniti i turisti mordi e fuggi della domenica, che hanno riempito i locali e le spiagge. Quasi tutti portavano le mascherine, anche se sulle spiagge qualcuno la teneva abbassata o addirittura la toglieva. Un po’ meno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 febbraio 2021), gli assembramenti sul lungoe nelle strade di Roma e provincia fanno paura. Complici il bel tempo e le temperature che lasciano assaporare l’avvicinarsi della primavera, sono moltissime le persone che hanno deciso di trascorrere una domenica all’aria aperta: intere famiglie ma anche coppie e comitive di amici si sono riversate sul lungo, da Civitavecchia fino a Nettuno. Tutte le località sono state prese d’: Ladispoli, Fiumicino, Ostia, Torvaianica, Tor San Lorenzo, Anzio, Nettuno. Ai residenti si sono uniti i turisti mordi e fuggi della domenica, che hanno riempito i locali e le. Quasiportavano le mascherine, anche se sullequalcuno la teneva abbassata o addirittura la toglieva. Un po’ meno ...

