La genetica alla base della predisposizione delle infezioni da Covid-19

"Il sistema immunitario risponde agli agenti patogeni invasori producendo anticorpi volti a intercettare e neutralizzare l'agente patogeno", ha detto Zanetti. "La produzione di anticorpi contro le proteine ??richiede una cooperazione produttiva tra il linfocita T e il linfocita B, che devono entrambi riconoscere le sequenze antigeniche adiacenti avviate dall'MHC sui linfociti B. Le sequenze peptidiche in stretta vicinanza impegnano le due cellule in modo preferenziale e non casuale. L'MHC funge da collegamento tra i linfociti T e B in questo processo." Sulla base di questo ragionamento, i ricercatori hanno analizzato computazionalmente tutti i possibili frammenti della proteina spike RBM, che è un fattore scatenante sia per la risposta immunitaria umana che per l'attività del vaccino, in connessione con le oltre 5.000 diverse molecole MHC ...

