La denuncia arriva da una società internazionale che si occupa di import export sull’asse Italia-Cina (Di domenica 28 febbraio 2021) Quasi tutti i modelli di mascherine Ffp2 non sono a norma. La denuncia arriva da una società internazionale, dopo una serie di test. Mascherine Ffp2, test: “Modelli quasi tutti non a norma” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 28 febbraio 2021) Quasi tutti i modelli di mascherine Ffp2 non sono a norma. Lada una, dopo una serie di test. Mascherine Ffp2, test: “Modelli quasi tutti non a norma” su Notizie.it.

okkiovigile61 : RT @tempoweb: I furbetti del vaccino: il caso arriva alla Camera #coronavirus #iltempoquotidiano - stefaniapuddu73 : RT @garzantilibri: Preparatevi per un libro di cui non potrete fare a meno di discutere. Diventato un caso editoriale in Francia dopo le mi… - LaLeggivendola : RT @garzantilibri: Preparatevi per un libro di cui non potrete fare a meno di discutere. Diventato un caso editoriale in Francia dopo le mi… - linolamb : RT @tempoweb: I furbetti del vaccino: il caso arriva alla Camera #coronavirus #iltempoquotidiano - SalMir53 : @trash_italiano Massimiliano è un bamboccione in cerca di popolarità. Ha rievocato cose che risalgono a più di 3 me… -