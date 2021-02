La corruzione ci costa almeno 237 miliardi all’anno: ecco come invertire la rotta (Di domenica 28 febbraio 2021) di Dario Immordino* Una recente ricerca internazionale (del centro Rand) stima che la corruzione costa all’economia dei paesi europei oltre 900 miliardi di euro l’anno e a quella italiana almeno 237 miliardi, pari a circa il 13% del Pil. Si tratta di numeri difficili da verificare, ma l’impatto negativo della corruzione sui sistemi economici risulta ormai ampiamente comprovato. Secondo i dati della Banca Mondiale (indici 2017), il reddito medio nei paesi con un alto livello di corruzione è circa di un terzo inferiore a quello dei paesi con un basso livello di corruzione, ed una ricerca dell’Istituto per la competitività certifica che il radicamento del fenomeno corruttivo inibisce l’afflusso di capitali stranieri e incide negativamente sull’occupazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) di Dario Immordino* Una recente ricerca internazionale (del centro Rand) stima che laall’economia dei paesi europei oltre 900di euro l’anno e a quella italiana237, pari a circa il 13% del Pil. Si tratta di numeri difficili da verificare, ma l’impatto negativo dellasui sistemi economici risulta ormai ampiamente comprovato. Secondo i dati della Banca Mondiale (indici 2017), il reddito medio nei paesi con un alto livello diè circa di un terzo inferiore a quello dei paesi con un basso livello di, ed una ricerca dell’Istituto per la competitività certifica che il radicamento del fenomeno corruttivo inibisce l’afflusso di capitali stranieri e incide negativamente sull’occupazione ...

