(Di domenica 28 febbraio 2021) La brigatista, compagna di Renato Curcio e uccisa in un conflitto a fuoco con i carabinieri nel 1975, può stare accanto anel pantheon della sinistra? La domanda è lecita dopo che il gruppo Repubblica-L’Espresso, pubblicizzando una iniziativa editoriale sui 100 anni del Pci, nella manchette accosta le tre figure: “La travagliata fine del Pci attraverso le figure di, Craxi, Bobbio e”. A scrivere diè Benedetta Tobagi, figlia di una vittima del terrorismo rosso. L’accusa di Rossana Rossanda nel 1978senza più imbarazzi Repubblica ammette ciò che a destra e in tutto il paese sapevamo da tempo: le Br fanno parte a pieno titolo della storia ...

ricpuglisi : Mara Cagol. La storia della sinistra. Pubblicità di @repubblica. Qui sotto potete leggere il volantino delle BR… - SecolodItalia1 : La br Mara Cagol con Pertini e Berlinguer nell’album di famiglia Pci. Finalmente hanno ammesso la verità…… - ivanacristofane : RT @Storace: Saranno contenti nel #Pd e dintorni o sono #compagni che sbagliano (a scrivere)? - Bea40998979 : RT @francescatotolo: #Repubblica mette la brigatista Margherita “Mara” #Cagol (moglie di #RenatoCurcio) nell'album di famiglia della sinist… - Remo2222222 : RT @Storace: Saranno contenti nel #Pd e dintorni o sono #compagni che sbagliano (a scrivere)? -

