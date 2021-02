Khedira, che guaio! Ancora titolare ma… si fa male al polpaccio e viene sostituito (Di domenica 28 febbraio 2021) Sami Khedira aveva appena iniziato a macinare minuti importanti come titolare nell'Hertha Berlino. Seconda apparizione di fila per l'ex Juventus nell'undici iniziare di mister Pal Dardai eppure, un problema fisico, l'ennesimo della sua carriera, gli ha rovinato questo momento.Khedira infortunatocaption id="attachment 1100827" align="alignnone" width="625" Khedira (Twitter Hertha Berlino)/captionSperava di essere finalmente protagonista col nuovo club e, a dirla tutta, Khedira stava finalmente trovando posto dopo essere passato in Germania all'Hertha Berlino. Alla sua seconda apparizione di fila da titolare, però, ecco la brutta notizia. Nella sfida in casa del Wolfsburg, persa dall'Hertha per 2-0, ecco l'ennesimo stop fisico per il tedesco che è stato costretto a chiedere il cambio ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) Samiaveva appena iniziato a macinare minuti importanti comenell'Hertha Berlino. Seconda apparizione di fila per l'ex Juventus nell'undici iniziare di mister Pal Dardai eppure, un problema fisico, l'ennesimo della sua carriera, gli ha rovinato questo momento.infortunatocaption id="attachment 1100827" align="alignnone" width="625"(Twitter Hertha Berlino)/captionSperava di essere finalmente protagonista col nuovo club e, a dirla tutta,stava finalmente trovando posto dopo essere passato in Germania all'Hertha Berlino. Alla sua seconda apparizione di fila da, però, ecco la brutta notizia. Nella sfida in casa del Wolfsburg, persa dall'Hertha per 2-0, ecco l'ennesimo stop fisico per il tedesco che è stato costretto a chiedere il cambio ...

EnricoPirinoli : RT @1897j: Almeno non sento più nessuno lamentarsi di Marotta, Allegri, Mandzukic, Khedira, Matuidi ed una squadra che porta a casa 9 scude… - Gianfra12198016 : @ForteTano @MischiGiordano Se x te matuidi pjanic sono dei top player significa che mi devo dare all ippica.....se… - ItaSportPress : Khedira, che guaio! Ancora titolare ma... si fa male al polpaccio e viene sostituito - - Pablo_Halcones : @Jean38095839 @SimBarg 90 punti in campionato, vinto praticamente a febbraio... Cristo darei un rene per rivivere… - JuveReTweet : RT @JuveReTweet: Ricordiamo che questa stagione è iniziata con Dybala e Higuain in uscita, con i rinnovi di Khedira e Matuidi, con gli inga… -