Kastellorizo è Covid-free | tutti vaccinati gli abitanti dell' isola del film ' Mediterraneo'

(Di domenica 28 febbraio 2021)gliche è stata set deldi Gabriele Salvatores, vincitore del Premio Oscar nel 1992. A dare l’annuncio è stata la newsletter Friends of: “Il mese di febbraio 2021 è stato un mese storico. Domenica scorsa, 21 febbraio, sono stati tra le primissime popolazioni in Grecia a ricevere la seconda dose di Pfizer. Ciò significa che l’intera comunità diè stata ora vaccinata contro il19”. Il risultato è stato raggiunto grazie alla scelta del governo di Atene che ha voluto immunizzare per prime le mete di villeggiatura, in modo da salvaguardare il settore turistico ...

- free: tutti vaccinati gli abitanti dell'isola che è stata set del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores, vincitore del Premio Oscar nel 1992. A dare l'annuncio è stata la ...Si tratta dell'isola di, in Grecia: è il primo posto in Europa dove tutti gli abitanti sono stati vaccinati, il primo ad essere totalmente- free. Domenica scorsa, il 21 febbraio, gli abitanti dell'isola ...Tutti gli abitanti dell’isola di Kastellorizo, in Grecia, hanno ricevuto la seconda dose del vaccino contro il coronavirus ...La strategia del governo greco per proteggere i territori remoti con piccoli centri medici e per lanciare il turismo nella prossima estate ...