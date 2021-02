Kajsa Vickhoff Lie e Rosina Schneeberger: doppia caduta durante il superg femminile (Di domenica 28 febbraio 2021) Val di Fassa , 28 febbraio 2021 - il superg femminile è stato interrotto dopo la brutta caduta della norvegese Kajsa Vickhoff Lie . Sulle nevi del Passo San Pellegrino , la gara è stata stoppata dopo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Val di Fassa , 28 febbraio 2021 - ilè stato interrotto dopo la bruttadella norvegeseLie . Sulle nevi del Passo San Pellegrino , la gara è stata stoppata dopo ...

