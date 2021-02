Juventus-Spezia, Pirlo in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di domenica 28 febbraio 2021) La Juventus di Andrea Pirlo si prepara per affrontare lo Spezia nel match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021 in programma martedì 2 marzo alle ore 20:45 nel palcoscenico dell’Allianz Stadium. I bianconeri non vogliono perdere contatto con la vetta e, per riuscire nell’intento, deve accumulare quanti più punti possibili. Pirlo alla vigilia della gara, parlerà nella classica conferenza stampa lunedì 1 marzo alle ore 14:30, per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Ladi Andreasi prepara per affrontare lonel match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021 in programma martedì 2 marzo alle ore 20:45 nel palcoscenico dell’Allianz Stadium. I bianconeri non vogliono perdere contatto con la vetta e, per riuscire nell’intento, deve accumulare quanti più punti possibili.alla vigilia della gara, parlerà nella classicalunedì 1 marzo alle ore 14:30, per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

