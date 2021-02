Juventus | Padovan | «Scudetto? Attenzione al quarto posto»

(Di domenica 28 febbraio 2021) Giancarlocommenta il momento delladopo il pareggio contro il Verona e la vittoria dell’Inter: le sue dichiarazioni Giancaroloha parlato negli studi di Sky Sport della lottadopo la vittoria dell’Inter. «La Juve è già fuori dalla lotta, ma questo l’ho detto già ad inizio campionato e non è una notizia per me. Il discorso primosarebbe ancora in discussione se il Milan vincesse questa sera, altrimenti l’Inter avrebbe blindato lo. Aggiungo, la Juve deve stare attenta a rientrare tra le 4 della Champions League, perché rischia, soprattutto se stasera vince la Roma». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Nel post partita, il tecnico della Juventus è stato incalzato da Giancarlo Padovan proprio in merito allo schieramento difensivo. Secondo il giornalista Pirlo avrebbe dovuto schierare Dragusin da terzino. Ma l'allenatore della Juventus ha seccamente smentito: "Non è mai stato provato terzino". La risposta di Pirlo: "Chiesa e Bernardeschi erano due giocatori dei pochi fuori ruolo". Padovan replica: "Non lo so, dico solo che erano fuori luogo". "E chi avrebbe dovuto giocare?", chiede Pirlo.