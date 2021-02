Juventus, Dybala si sottopone a nuove cure: il rientro slitta ancora (Di domenica 28 febbraio 2021) Dybala, nuove cure e allenamento ancora a parte: si allunga l’attesa per il recupero del numero 10 della Juventus «Resoconti abbastanza positivi», ha detto Fabio Paratici dopo i controlli specialistici effettuati da Paulo Dybala a Parigi e ad Innsbruck per il ginocchio sinistro dolorante. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Secondo il Corriere dello Sport la Joya quest’oggi si allenerà ancora a parte, l’orizzonte è di 7-10 giorni per capire se le nuove cure avranno dato gli aspetti sperati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021)e allenamentoa parte: si allunga l’attesa per il recupero del numero 10 della«Resoconti abbastanza positivi», ha detto Fabio Paratici dopo i controlli specialistici effettuati da Pauloa Parigi e ad Innsbruck per il ginocchio sinistro dolorante. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Secondo il Corriere dello Sport la Joya quest’oggi si alleneràa parte, l’orizzonte è di 7-10 giorni per capire se leavranno dato gli aspetti sperati. Leggi su Calcionews24.com

