Juventus, dal campionato alla Champions: tour de force a marzo (Di domenica 28 febbraio 2021) Juventus – La Juventus ha concluso il mese di febbraio con un pareggio sul campo del Verona e ora deve guardare inevitabilmente avanti. Tra campionato e Champions League il mese di marzo è quello chiave per capire dove può arrivare la formazione bianconera. Chiamata a rimontare in serie A sull’Inter capolista ma anche a ribaltare tutto in Champions, con la speranza di riuscire ad andare avanti in un trofeo che manca da 26 anni nella bacheca dei bianconeri. Juventus, tour de force a marzo Calendario ancora fitto, come dicevamo, e si comincia già martedì sera perché alle 20.45 la formazione bianconera giocherà in casa contro lo Spezia, squadra mai arrendevole e temibile specie in trasferta. Il tour de ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 28 febbraio 2021)– Laha concluso il mese di febbraio con un pareggio sul campo del Verona e ora deve guardare inevitabilmente avanti. TraLeague il mese diè quello chiave per capire dove può arrivare la formazione bianconera. Chiamata a rimontare in serie A sull’Inter capolista ma anche a ribaltare tutto in, con la speranza di riuscire ad andare avanti in un trofeo che manca da 26 anni nella bacheca dei bianconeri.deCalendario ancora fitto, come dicevamo, e si comincia già martedì sera perché alle 20.45 la formazione bianconera giocherà in casa contro lo Spezia, squadra mai arrendevole e temibile specie in trasferta. Ilde ...

