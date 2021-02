Jonah Hill: la sua foto a petto nudo, i paparazzi e il post dedicato "A chi si vergogna" (Di domenica 28 febbraio 2021) Attraverso il suo profilo Instagram, Jonah Hill ha condiviso una foto a petto nudo e ha parlato delle difficoltà che ha incontrato nel corso degli anni. Negli ultimi anni, Jonah Hill si è reso protagonista di una notevole trasformazione fisica. In seguito alla pubblicazione di una foto a petto nudo e di un articolo sul Daily Mail, l'attore è intervenuto sul suo profilo Instagram condividendo alcune idee con i suoi fan e parlando del suo attuale fisico e dei traumi passati che ha dovuto affrontare. Relativamente alla fotografia in tenuta da surf che lo ritrae, Jonah Hill ha dichiarato: "Non ricordo di essermi mai tolto la maglietta in piscina restando a ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 febbraio 2021) Attraverso il suo profilo Instagram,ha condiviso unae ha parlato delle difficoltà che ha incontrato nel corso degli anni. Negli ultimi anni,si è reso protagonista di una notevole trasformazione fisica. In seguito alla pubblicazione di unae di un articolo sul Daily Mail, l'attore è intervenuto sul suo profilo Instagram condividendo alcune idee con i suoi fan e parlando del suo attuale fisico e dei traumi passati che ha dovuto affrontare. Relativamente allagrafia in tenuta da surf che lo ritrae,ha dichiarato: "Non ricordo di essermi mai tolto la maglietta in piscina restando a ...

