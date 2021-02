Jacquemus | nuova campagna sull’amore

(Di domenica 28 febbraio 2021) Sulla scia di una sempre crescente attenzione della moda verso l’inclusività anche, noto brand fondato da Simon Porte, ha dato vita in questi giorni ad unapensata per celebrare l’amore in ogni sua forma, senza tabù e pregiudizi!è una casa di moda francese fondata nel 2010 a Parigi da Simon Porte. Il giovane ha dato vita al suo personale marchio a soli Articolo completo: dal blog SoloDonna

sempremale : ho fatto la nuova playlist per le sfilate di jacquemus -

Ultime Notizie dalla rete : Jacquemus nuova

Marie Claire

Youtube Tendenze Come indossare i leggings con staffa,tendenza del 2021 Di Elena Bara 11 febbraio 2021 Con slingback e giacca di pelle o tacchi alti ...lo scorso inverno - a partire da......erano allo stesso tempo impaurite ed estasiate dall'arrivo del nuovo millennio e della... Mini borsa in nylon PRADA; Sandalo biancoCredits: mytheresa.com / prada.com / mytheresa.com ...Sulla scia di una sempre crescente attenzione della moda verso l’inclusività anche Jacquemus, noto brand fondato da Simon Porte Jacquemus, ha ...Omnia vincit amor et nos cedamus amori: la locuzione latina di Virgilio non sbaglia dal tempo dei tempi, e la campagna Jacquemus moda Primavera Estate 2021 ne è una piena manifestazione in chiave cont ...