Inter | Suning lascia il calcio in Cina Sciolto lo Jiangsu

Dalla Cina arriva una notizia sconvolgente che potrebbe avere ripercussioni anche in casa, infatti, ha deciso di sospendere, con effetto immediato, l'attività dello Jiangsu . Alla squadra cinese, dunque, non è bastata la prima vittoria in campionato della sua storia per ...I problemi del gruppo, proprietario dell', condizionano il club cinese Lo Jiangsu Fc, squadra del gruppoche è proprietario anche dell', è fuori dal campionato cinese. Il club, campione in carica in Cina, è sospeso con effetto immediato, anche se manca ancora un mese sino all'inizio della ...Jiangsu non iscritto al campionato. Le notizie dalla Cina mettono sempre più in apprensione l'Inter. Lo Jiangsu FC, proprietà del gruppo Suning che è anche a capo del club nerazzurro, non si è iscrit ...È ufficiale, Suning dice addio al calcio cinese. La società di Zhang Jindong (proprietaria dell'Inter) ha cessato la gestione dello Jiangsu Fc ...