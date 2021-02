Inter, Suning chiude col calcio in Cina: sciolto lo Jiangsu (Di domenica 28 febbraio 2021) L’attività dello Jiangsu Fc, di proprietà del gruppo Suning (anche proprietario dell’Inter), è stata sospesa con effetto immediato. Non rispettati i termini per l’iscrizione al campionato. Suning chiude con il calcio, almeno in Cina. La notizia riporta che lo Jiangsu Fc, club detenuto dalla stessa proprietà dell’Inter, è stato sciolto. Suning, sciolto lo Jiangsu Fc Nonostante manchi ancora un mese all’inizio del campionato cinese, la società di Nanchino ha chiuso i battenti: alla scadenza dei termini per l’iscrizione alla competizione nazionale i vincitori dell’ultimo torneo si sono chiamati fuori, a causa di difficoltà economiche. Questa la nota ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 febbraio 2021) L’attività delloFc, di proprietà del gruppo(anche proprietario dell’), è stata sospesa con effetto immediato. Non rispettati i termini per l’iscrizione al campionato.con il, almeno in. La notizia riporta che loFc, club detenuto dalla stessa proprietà dell’, è statoloFc Nonostante manchi ancora un mese all’inizio del campionato cinese, la società di Nanchino ha chiuso i battenti: alla scadenza dei termini per l’iscrizione alla competizione nazionale i vincitori dell’ultimo torneo si sono chiamati fuori, a causa di difficoltà economiche. Questa la nota ...

MarcoBellinazzo : Inter: Suning conferma l’impegno e cerca partner, in aumento i ricavi da media e sponsor - MarcoBellinazzo : Suning conferma gli impegni per @Inter ma lo stillicidio di notizie che arrivano dalla Cina sono preoccupanti sulla… - Corriere : Suning chiude lo Jiangsu con effetto immediato, ma Zhang vuole restare nell’Inter - Alcio__ : @MarcoBellinazzo @Inter Suning non venderà mai Inter a un prezzo inferiore di quanto a bilancio in Cina per non peg… - 75_franz6 : @dino_andreani Corrado, forse non è chiaro che la sopravvivenza dell'inter dipende esclusivamente da in fattore, l'… -