Inter Genoa, Vidal carica sui social: «Insieme possiamo contro tutti» (Di domenica 28 febbraio 2021) Arturo Vidal ha caricato i tifosi sui social a poche ora dal fischio d’inizio del match di Inter-Genoa: le sue parole Arturo Vidal si accomoderà inizialmente in panchina nel match contro il Genoa visto l’ottimo stato di forma di Eriksen ma il cileno ha voluto far sentire ugualmente la vicinanza alla squadra. Il centrocampista, infatti, ha twittato a poche ore dal fischio d’inizio del match di San Siro. Vamos equipo!!!?????? juntos podemos contra todos!!! ???? Forza @Inter?? pic.twitter.com/FIRyk7tAW7 — Arturo Vidal (@kingarturo23) February 28, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Arturohato i tifosi suia poche ora dal fischio d’inizio del match di: le sue parole Arturosi accomoderà inizialmente in panchina nel matchilvisto l’ottimo stato di forma di Eriksen ma il cileno ha voluto far sentire ugualmente la vicinanza alla squadra. Il centrocampista, infatti, ha twittato a poche ore dal fischio d’inizio del match di San Siro. Vamos equipo!!!?????? juntos podemos contra todos!!! ???? Forza @?? pic.twitter.com/FIRyk7tAW7 — Arturo(@kingarturo23) February 28, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | MAGLIA Per #InterGenoa, squadra in campo con una patch speciale #InterClub ?? Vuoi scoprire tutti i dettagli?… - ZZiliani : Scudetto sempre più lontano per la triste #Juventus di #Pirlo. Che col #Verona lascia altri 2 punti finendo in affa… - SkySport : ULTIM’ORA ? INTER, NEGATIVI I TAMPONI NEL GRUPPO SQUADRA ALLE 15 IN CAMPO CONTRO IL GENOA AL “MEAZZA” ? #SkySport… - AndreaLazzer : @salda__ Farà uguale il Genoa contro l'Inter - Dome689 : RT @FcInterNewsit: GdS - Inter, il Genoa è un esame di maturità: può essere la sgasata decisiva -