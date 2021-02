Inter-Genoa, le probabili formazioni del match (Di domenica 28 febbraio 2021) A San Siro l’Inter prima in classifica ospita il Genoa di Ballardini. Conte non cambia uomini, dubbi in attacco per il Grifone Oggi alle 15, Inter-Genoa è per i nerazzurri la partita della verità. Dopo l’entusiasmo post vittoria nel derby, la squadra di Conte dovrà vedersela con una delle squadre tra le più in forma del campionato. Ballardini è riuscito a rivitalizzare ambiente e giocatori, Destro su tutti, e a tirarsi fuori dalla zona salvezza. QUI Inter – Conte non vuole rompere l’equilibrio e ripropone gli stessi Interpreti del derby di domenica scorsa. Contro il Genoa ci sarà solo un cambio forzato: infatti lo squalificato Hakimi sarà rimpiazzato da Darmian sulla destra. Per il resto formazione uguale con Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, mentre a ... Leggi su zon (Di domenica 28 febbraio 2021) A San Siro l’prima in classifica ospita ildi Ballardini. Conte non cambia uomini, dubbi in attacco per il Grifone Oggi alle 15,è per i nerazzurri la partita della verità. Dopo l’entusiasmo post vittoria nel derby, la squadra di Conte dovrà vedersela con una delle squadre tra le più in forma del campionato. Ballardini è riuscito a rivitalizzare ambiente e giocatori, Destro su tutti, e a tirarsi fuori dalla zona salvezza. QUI– Conte non vuole rompere l’equilibrio e ripropone gli stessipreti del derby di domenica scorsa. Contro ilci sarà solo un cambio forzato: infatti lo squalificato Hakimi sarà rimpiazzato da Darmian sulla destra. Per il resto formazione uguale con Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, mentre a ...

