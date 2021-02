Inter-Genoa, Conte vuole il +10: out Hakimi, dentro Eriksen con Lukaku e Lautaro. Le probabili formazioni (Di domenica 28 febbraio 2021) Alle 15:00 si affronteranno sul prato verde di San Siro Inter e Genoa.La ventiquattresima giornata di Serie A si è aperta con l'inaspettato pareggio della Juventus in quel di Verona, con i bianconeri che non sono andati oltre il punteggio di 1-1. Tanti, forse troppi rimpianti per la Vecchia Signora, che adesso concede a tutte le formazioni di vertice una ghiotta chance per allungare in vetta alla classifica. Tra queste c'è anche l'Inter, vogliosa di conquistare altri tre punti che riaffermerebbero almeno momentaneamente il suo primato. Di fronte un Genoa completamente rigenerato dalla cura Ballardini, con idee tecniche e tattiche precise e che sono diventate il vero e proprio marchio di fabbrica della compagine ligure.Poche novità nel possibile schieramento nerazzurro, che dovrebbe riproporsi con il ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 febbraio 2021) Alle 15:00 si affronteranno sul prato verde di San Siro.La ventiquattresima giornata di Serie A si è aperta con l'inaspettato pareggio della Juventus in quel di Verona, con i bianconeri che non sono andati oltre il punteggio di 1-1. Tanti, forse troppi rimpianti per la Vecchia Signora, che adesso concede a tutte ledi vertice una ghiotta chance per allungare in vetta alla classifica. Tra queste c'è anche l', vogliosa di conquistare altri tre punti che riaffermerebbero almeno momentaneamente il suo primato. Di fronte uncompletamente rigenerato dalla cura Ballardini, con idee tecniche e tattiche precise e che sono diventate il vero e proprio marchio di fabbrica della compagine ligure.Poche novità nel possibile schieramento nerazzurro, che dovrebbe riproporsi con il ...

