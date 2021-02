Inter-Genoa, Ballardini: “Poco ordinati nella ripresa. Lukaku leader vero” (Di domenica 28 febbraio 2021) Davide Ballardini nel post partita di Inter-Genoa, match della 24esima giornata della Serie A L’allenatore del Genoa Davide Ballardini, al termine del match perso per 3 a 0 contro l‘Inter, e valevole per la quinta giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. “Nel primo tempo ce la siamo giocata, creando anche situazioni pericolose. Poi nella ripresa non siamo stati così ordinati, potevamo far meglio. Confermo la mia opinione: l’Inter è certamente la favorita per lo scudetto, non ha più nessun altro impegno. In questo modo, hanno la testa totalmente al campionato, cosa che le altre non se lo possono permettere”. Scelte ... Leggi su intermagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Davidenel post partita di, match della 24esima giornata della Serie A L’allenatore delDavide, al termine del match perso per 3 a 0 contro l‘, e valevole per la quinta giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. “Nel primo tempo ce la siamo giocata, creando anche situazioni pericolose. Poinon siamo stati così, potevamo far meglio. Confermo la mia opinione: l’è certamente la favorita per lo scudetto, non ha più nessun altro impegno. In questo modo, hanno la testa totalmente al campionato, cosa che le altre non se lo possono permettere”. Scelte ...

