Inquinamento del mare | scattano i controlli | denunciati due titolari di aziende zootecniche

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio Paestum (Sa) –delle forze dell’ordine per accertare la responsabilità di sversamenti illeciti inrelativi alla presenza di schiume nei pressi della foce del corso d’acqua denominato “Capo di Fiume” che sfocia inin zona Licinella di Paestum. I Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum, alla Polizia Municipale del Comune di Capaccio Paestum e alle guardie volontarie del WWF hanno condotto una mirata e approfondita attività di verifica, riuscendo ad individuare duebufaline della zona, responsabili di sversamento illecito di liquami. In particolare, attraverso specificisvolti sul posto con l’ausilio di personale ...

Zombi04516433 : RT @Zombi04516433: Il prezioso #liquido è già minacciato da una #popolazione in #crescita, da una domanda in aumento e da un grave inquinam… - andrelettrico : RT @Joe911S: Dopo gli allarmi del 2020 sugli incendi che hanno distrutto l'Amazzonia e l'Auatralia, la NASA ci conferma che negli ultimi 10… - avatar1dory : RT @Joe911S: Dopo gli allarmi del 2020 sugli incendi che hanno distrutto l'Amazzonia e l'Auatralia, la NASA ci conferma che negli ultimi 10… - SchwoarzMola : RT @Joe911S: Dopo gli allarmi del 2020 sugli incendi che hanno distrutto l'Amazzonia e l'Auatralia, la NASA ci conferma che negli ultimi 10… - gianpaolomartel : RT @Joe911S: Dopo gli allarmi del 2020 sugli incendi che hanno distrutto l'Amazzonia e l'Auatralia, la NASA ci conferma che negli ultimi 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Inquinamento del

Il Resto del Carlino

...parlamentare dell'onorevole leghista Roberto Turri a cui molti dirigenti scolasticiVeneto si ... aumentando così l'. Leggi Anche Scuola, il Cts chiede una stretta per frenare contagi e ...... come nel caso dell'oca selvatica ecormorano". L'agricoltura, lo sviluppo, la perdita di habitat idonei a causa dell'espansione forestale e l', rappresentano insieme le maggiori ...From ELLE "Metti un trench, e all'improvviso ti senti Audrey Hepburn che passeggia lungo la Senna", disse Michael Kors. Così, il capospalla ideale per le mezze stagioni è tornat ...I gas di scarico degli autoveicoli contribuiscono pesantemente all'inquinamento da ossidi di azoto e la quantità delle emissioni dipende dalle caratteristiche del motore e dalla modalità del suo ...