Inchiesta sulle mascherine cinesi | Quei mesi in cui i dispositivi erano introvabili | dai blocchi alle frontiere all’allarme negli ospedali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 febbraio 2021) Non è passata nemmeno una settimana dal 9 marzo, il giorno in cui tutta Italia diventa “zona protetta” e di fatto scatta il lockdown, quando dagliarriva il primo nitido allarme sulla carenza didi protezione individuale: lesono già finite e i rifornimenti che arrivano dalla Protezione civile non bastano. La macchina di approvvigionamento nazionale e quelle regionali vanno in tilt: l’Italia non ha una propria produzione, tutto si regge sull’importazione. Ma ingiorni il mondo intero ha bisogno die nessuno governo ha intenzione di farle uscire dal Paese: le partite vengono bloccate, anche quelle interne all’Unione europea. Il 24 marzo glidevono far fronte a 21.937 pazienti Covid ...