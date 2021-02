In un paese dell'Emilia Romagna tutti gli abitanti fanno il tampone Covid (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - Il campo sportivo di San Benedetto Val di Sambro, vicino a Bologna, nelle ultime 72 ore, ha ‘ospitato' un serpentone di auto. Passeggeri in fila, anche per ore, in attesa di sottoporsi al tampone. Nell'Appennino bolognese c'è un intero paese che lotta contro il virus e vuole scongiurare la ‘zona rossa'. E lo ha fatto aderendo ad uno screening di massa con lo scopo di individuare, tempestivamente e poi isolare, eventuali asintomatici al Covid. “La nostra comunità ha completamente abbandonato il concetto dell'individualismo. È stata la più bella soddisfazione che ho avuto nei miei due mandati da amministratore”, ha detto all'AGI il sindaco Alessandro Santoni. In tre giorni sono stati fatti 2.057 tamponi, di cui mille nella ultime 24 ore. Oltre 2000 abitanti hanno aderito alla campagna di ... Leggi su agi (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - Il campo sportivo di San Benedetto Val di Sambro, vicino a Bologna, nelle ultime 72 ore, ha ‘ospitato' un serpentone di auto. Passeggeri in fila, anche per ore, in attesa di sottoporsi al. Nell'Appennino bolognese c'è un interoche lotta contro il virus e vuole scongiurare la ‘zona rossa'. E lo ha fatto aderendo ad uno screening di massa con lo scopo di individuare, tempestivamente e poi isolare, eventuali asintomatici al. “La nostra comunità ha completamente abbandonato il concetto'individualismo. È stata la più bella soddisfazione che ho avuto nei miei due mandati da amministratore”, ha detto all'AGI il sindaco Alessandro Santoni. In tre giorni sono stati fatti 2.057 tamponi, di cui mille nella ultime 24 ore. Oltre 2000hanno aderito alla campagna di ...

