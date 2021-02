In provincia di Salerno 354 nuovi casi di coronavirus: ecco dove (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La provincia di Salerno raggiunge un totale di 40.853 positivi con i nuovi 354 casi registrati oggi. ecco, secondo i dati dell’Unità di Crisi della Regione Campania, l’elenco comune per comune: 3 Agropoli 1 Amalfi 22 Angri 1 Aquara 7 Atena Lucana 2 Baronissi 19 Battipaglia 9 Bellizzi 3 Bellosguardo 1 Bracigliano 2 Buonabitacolo 1 Caggiano 2 Campagna 21 Capaccio Paestum 1 Casalvelino 2 Castel San Giorgio 1 Castel San Lorenzo 2 Castellabate 7 Castiglione del Genovesi 4 Cava de Tirreni 2 Colliano 4 Corbara 20 Eboli 2 Fisciano 2 Giffoni Valle Piana 2 Giffoni Sei Casali 2 Gioi 5 Mercato San Severino 1 Moio Della Civitella 1 Monte San Giacomo 13 Montecorvino pugliano 1 Montesano sulla Marcellana 31 Nocera Inferiore 10 Nocera Superiore 7 Oliveto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladiraggiunge un totale di 40.853 positivi con i354registrati oggi., secondo i dati dell’Unità di Crisi della Regione Campania, l’elenco comune per comune: 3 Agropoli 1 Amalfi 22 Angri 1 Aquara 7 Atena Lucana 2 Baronissi 19 Battipaglia 9 Bellizzi 3 Bellosguardo 1 Bracigliano 2 Buonabitacolo 1 Caggiano 2 Campagna 21 Capaccio Paestum 1 Casalvelino 2 Castel San Giorgio 1 Castel San Lorenzo 2 Castellabate 7 Castiglione del Genovesi 4 Cava de Tirreni 2 Colliano 4 Corbara 20 Eboli 2 Fisciano 2 Giffoni Valle Piana 2 Giffoni Sei Casali 2 Gioi 5 Mercato San Severino 1 Moio Della Civitella 1 Monte San Giacomo 13 Montecorvino pugliano 1 Montesano sulla Marcellana 31 Nocera Inferiore 10 Nocera Superiore 7 Oliveto ...

