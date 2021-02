In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Marzo: L’ex premier non entra ancora, ma presenterà il suo piano per aprire alla società civile (Di lunedì 1 marzo 2021) Conte dice sì: “Nuovo Movimento aperto, accogliente, intransigente” L’avvocato ha detto sì: a Beppe Grillo, arrivato a Roma con un casco da astronauta, e a tutti i maggiorenti del Movimento. Ma è un sì con riserva, e alle sue condizioni. Perché L’ex premier vuole cambiare quasi tutto, e avere mano libera. Altrimenti “amici come prima” come scandisce con cortese fermezza nel vertice che di Luca De Carolis e Paola Zanca Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Arabia Viva/1. “Domanda: È giusto intrattenere rapporti con un Paese come l’Arabia Saudita?”. “Risposta: Sì. Non solo è giusto, ma è anche necessario. L’Arabia Saudita è un baluardo contro l’estremismo islamico… Non dimentichiamo che, fino a cinque anni fa, in Arabia Saudita – per fare un esempio – le donne non potevano nemmeno guidare la Renzi d’Arabia “È incostituzionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Conte dice sì: “Nuovo Movimento aperto, accogliente, intransigente” L’avvocato ha detto sì: a Beppe Grillo, arrivato a Roma con un casco da astronauta, e a tutti i maggiorenti del Movimento. Ma è un sì con riserva, e alle sue condizioni. Perchévuole cambiare quasi tutto, e avere mano libera. Altrimenti “amici come prima” come scandisce con cortese fermezza nel vertice che di Luca De Carolis e Paola Zanca Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Arabia Viva/1. “Domanda: È giusto intrattenere rapporti con un Paese come l’Arabia Saudita?”. “Risposta: Sì. Non solo è giusto, ma è anche necessario. L’Arabia Saudita è un baluardo contro l’estremismo islamico… Non dimentichiamo che, fino a cinque anni fa, in Arabia Saudita – per fare un esempio – le donne non potevano nemmeno guidare la Renzi d’Arabia “È incostituzionale ...

