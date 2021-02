Immigrati irregolari nei furgoni: rispunta l'ombra del caporalato nell'agricoltura (Di domenica 28 febbraio 2021) SANT'ELPIDIO A MARE - Una persona agli arresti, otto lavoratori sfruttati e sottopagati, un'ombra di illegalità sulle coltivazioni elpidiensi. I carabinieri del Nucleo investigativo - Reparto ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 28 febbraio 2021) SANT'ELPIDIO A MARE - Una persona agli arresti, otto lavoratori sfruttati e sottopagati, un'di illegalità sulle coltivazioni elpidiensi. I carabinieri del Nucleo investigativo - Reparto ...

