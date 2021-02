Ilenia Fabbri | una testimone | “L’ex marito mi chiese se conoscevo qualcuno che potesse fare del male a sua moglie”

(Di domenica 28 febbraio 2021) C’è una seconda testimonianza sull’omicidio di, la 46enne trovata sgozzata il 6 febbraio nella sua casa di Faenza, a Ravenna. Un’altra donna, legata in passato a Claudio Nanni,della vittima, riferisce agli inquirenti che nel 2019 l’uomo le avrebbe chiesto: “Conosciche possadela mia?”. Nell’ambito delle indagini della polizia coordinate dalla pm Angela Scorza, laha raccontato che Nanni si sarebbe sfogato con lei sul contenzioso civilistico con la ex, la quale dopo la separazione nel 2018 aveva intentato una causa contro di lui per 500mila euro, divenuti 100mila, sia – fa sapere lo studio legale Carioli di Cesena che rappresentava la vittima – per ...

Una donna nell'ambito delle indagini sull'omicidio di, uccisa a Faenza lo scorso 6 gennaio, avrebbe rilasciato agli inquirenti un'agghiacciante testimonianza. Proseguono le indagini sul brutale omicidio di, la donna sgozzata ...Spunta un inquietante retroscena in merito all' omicidio di, la donna di 46 anni trovata sgozzata sabato 6 febbraio all'interno della sua abitazione di Faenza, in provincia di Ravenna. Stando a quanto riferito dall'agenzia giornalistica ANSA, ...Mi vuole rovinare, mi chiede un sacco di soldi" seguite da "Conosci qualcuno che possa fare del male a mia moglie?". Sono testimonianze riportate da chi conosce l'ex marito di Ilenia Fabbri ...Spunta una seconda testimone nel caso dell'omicidio di Faenza: l'ex marito di Ilenia Fabbri chiese aiuto per far del male alla moglie?