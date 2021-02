Il video di Rosalinda e Zenga a letto insieme è virale (Di domenica 28 febbraio 2021) Messa alle spalle l’esperienza al GF Vip, la storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga procede a gonfie vele. L’attrice e il figlio di Walter hanno trascorso la prima notte insieme lontano dalle telecamere e il video è diventato virale. Dopo la fine del GF Vip, la conoscenza tra Rosalinda e il figlio di Walter procede a gonfie vele, tanto che i due si sono mostrati più volte insieme sui rispettivi profili social. La Cannavò e Zenga sembrano davvero presi l’uno dall’altra, tanto che hanno deciso di condividere anche lo stesso letto. Dopo la prima notte di passione, l’attrice ha condiviso una serie di Instagram Stories in cui si mostra a letto con il neo fidanzato. Rosy è sotto le coperte e riprende il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Messa alle spalle l’esperienza al GF Vip, la storia d’amore traCannavò e Andreaprocede a gonfie vele. L’attrice e il figlio di Walter hanno trascorso la prima nottelontano dalle telecamere e ilè diventato. Dopo la fine del GF Vip, la conoscenza trae il figlio di Walter procede a gonfie vele, tanto che i due si sono mostrati più voltesui rispettivi profili social. La Cannavò esembrano davvero presi l’uno dall’altra, tanto che hanno deciso di condividere anche lo stesso. Dopo la prima notte di passione, l’attrice ha condiviso una serie di Instagram Stories in cui si mostra acon il neo fidanzato. Rosy è sotto le coperte e riprende il ...

