Il tradimento di Amedeo Goria a Maria Teresa Ruta (Di domenica 28 febbraio 2021) . Sono passati 16 anni dal divorzio tra Amedeo e Maria Teresa, ma la vicenda torna adesso al centro delle cronache mediatiche dopo che la conduttrice ha rivangato il passato matrimoniale nella Casa del Grande Fratello Vip. "Se non mi avesse tradita staremmo ancora insieme", aveva raccontato la concorrente del reality ripercorrendo la storia d'amore con il giornalista, padre dei suoi due figli Guenda e Gian Amedeo. Ospite di Barbara d'Urso, Goria è stato chiamato a commentare le parole della ex moglie, trovandosi così ad ammettere i suoi errori. "Le mie colpe me le sono sempre prese", ha spiegato il giornalista: "Al 70 per cento ha ragione lei, il matrimonio è finito più per colpa mia, perché sono stato io ad avere delle leggerezze nel nostro rapporto, per questo non posso rimproverarla di nulla.

