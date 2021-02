Il Segreto | anticipazioni spagnole | la scoperta di Tomas

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 28 febbraio 2021) Le famiglie De Los Visos e Solozabal saranno le grandi protagoniste delle ultime puntate de Il, come annunciano le. Il pubblico italiano, che sta assistendo ogni settimana a nuove avvincenti puntate che traghetteranno a breve gli appassionati della soap opera iberica verso l'attesissimo gran finale, ha fatto la conoscenza con Jean Pierre, l'amante francese della marchesa Isabel che riserverà non pochi colpi di scena. Innanzitutto, proprio dopo un incontro con lui, si sono perse le tracce di Inigo, scomparso di punto in bianco da La Habana. Il capomastro dei De Los Visos aveva scoperto lo sconosciuto nel padiglione della tenuta e aveva deciso di affrontarlo, da quel momento in poi nessuno lo ha più visto. Adolfo e, proprio in virtù della scomparsa di Maqueda, hanno messo la madre ...