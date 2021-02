IL SEGRETO | anticipazioni puntata di domenica 7 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di domenica 28 febbraio 2021)de Ildi: Adolfo e Ramon giungono allo scontro fisico, il loro “match” viene stoppato dalle mogli e da Manuela. I due vengono poi rimproverati da don Ignacio, che invano pretenderà spiegazioni. Quel che è certo è che Ramon sarà ora sempre più cupo (e violento con Marta). Jesus Urrutia viene finalmente liberato ma non intende riprendere i rapporti di prima con Ignacio. Nel frattempo il dottor Clemente visita Raimundo, ma alla fine consiglia a Francisca di far effettuare al marito altre visite specialistiche. Huertas si occupa delle ricerche di Maqueda, scomparso dopo aver parlato con Jean Pierre, l’amante di Isabel. Intanto gli Arcangeli programmano un attacco davvero eclatante. Begoña consiglia a Rosa di riprendere in mano le redini ...