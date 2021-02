Il ritorno di Trump. «Non farò un nuovo partito, resteremo uniti e forti»: il primo intervento dopo la Casa Bianca (Di lunedì 1 marzo 2021) «Non stiamo dando il via a nuovi partiti e non divideremo il nostro potere e la nostra forza. Saremo uniti e forti come mai prima d’ora». Queste le parole pronunciate da Donald Trump nel suo primo intervento dopo la fine dell’esperienza di presidente alla Casa Bianca. Trump ha confermato l’intenzione di mantenere salda la sua leadership nel partito repubblicano. E alla prima uscita pubblica a Orlando, nel corso di una kermesse dei conservatori americani, l’ex presidente degli Stati uniti ha concentrato il suo intervento sulle azioni da mettere in campo per riconquistare il Congresso. Nei circa 90 minuti di discorso non potevano mancare riferimenti al suo successore alla ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) «Non stiamo dando il via a nuovi partiti e non divideremo il nostro potere e la nostra forza. Saremocome mai prima d’ora». Queste le parole pronunciate da Donaldnel suola fine dell’esperienza di presidente allaha confermato l’intenzione di mantenere salda la sua leadership nelrepubblicano. E alla prima uscita pubblica a Orlando, nel corso di una kermesse dei conservatori americani, l’ex presidente degli Statiha concentrato il suosulle azioni da mettere in campo per riconquistare il Congresso. Nei circa 90 minuti di discorso non potevano mancare riferimenti al suo successore alla ...

