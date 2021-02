Il ritorno di Giuseppe Conte | perché Grillo gli ha affidato il progetto di rifondare il M5s

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 febbraio 2021) Li aveva lasciati con un discorso notturno in diretta Zoom per convincerli alla responsabilità e all’appoggio del governo Draghi, si ripresenta nel momento più difficile, quando espulsioni e guerre interne rischiano di frantumare tutto. Il Sì dia Beppeè il primo atto di un cambiamento radicale dentro i 5 stelle. Intantoquello dell’ex premier è unsulla scena politica, un mese dopo la crisi provocata da Matteo Renzi con l’obiettivo di farlo sparire (, l’alleanza M5s-Pd e il governo) e neanche tre giorni dopo che il professore ha pronunciato il suo discorso per una nuova Europa dalla cattedra dell’università di Firenze. Ma è soprattutto è un “arrivo” per il M5s, l’adesione alnel momento in cui la sua popolarità tocca ...