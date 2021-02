Il ritorno di Donald Trump | “Mi riprendo il partito”

Leggi su newsmondo

(Di domenica 28 febbraio 2021) Attesa per il discorso dialla Cpac, il raduno annuale della destra repubblicana. WASHINGTON (STATI UNITI) – C’è grande attesa per il discorso dialla Cpac, il raduno annuale della destra repubblicana. Dopo il lungo esilio per i fatti del Campidoglio, l’ex presidente americano è pronto a ritornare in pubblico e attaccare nuovamente il suo successore Joe Biden. Massimo riserbo sul discorso del miliardario americano. In molti ipotizzano l’annuncio della sua intenzione di correre nel 2024, altri aspettano un discorso sulle elezioni di Midterm. Una cosa è certa:è pronto a riprendersi il suoper cercare di ritornare nel 2024 alla Casa Bianca. Gli obiettivi di...