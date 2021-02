Il Principe Harry e Meghan Markle difendono The Crown | la serie tv è meglio della Royal Family

(Di domenica 28 febbraio 2021) Nel salone del loro “castello” di Montecito, in California,(39 anni) e il(36) guardano Netflix. E sono dei fan di The, latv che, arrivata alla quarta stagione, ha raccontato proprio la relazione tra ilCarlo e Lady Diana. Ilsta con The(e Netflix), viene da dire… Protagonista di una puntata straordinaria dello show del suo amico James Corden, il marito diha confessato: «Preferisco guardare lache avere a che fare con la mia famiglia»… Foto Getty Laha scatenato polemiche su polemiche tra i sudditiRegina ...

martvna_tae : RT @ItalianArmy_fam: ?? James Corden e il principe Harry sono stati in un campo di addestramento militare nell’ultima puntata al The Late La… - MatteoGusberti : RT @FPanunzi: 'A Londra stavo diventando pazzo. Dovevo sfuggire ai media', dice il principe Harry a una televisione americana. - PasqualeMarro : Il #principeHarry si difende: “Non ho detto addio a…”. - AleSalvi12 : RT @FPanunzi: 'A Londra stavo diventando pazzo. Dovevo sfuggire ai media', dice il principe Harry a una televisione americana. - Bruno79577450 : RT @FPanunzi: 'A Londra stavo diventando pazzo. Dovevo sfuggire ai media', dice il principe Harry a una televisione americana. -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Harry

IlFilippo resta in ospedale. Il marito della Regina Elisabetta è ricoverato ormai da due ... "Lo hanno fatto per oscurare la Regina Elisabetta", lo sfregio di Meghan ein tv: la famiglia ...Mentre negli Usa il nipoteintervistato dalla tv americana svelava le telefonate via zoom con ... per rendere noto agli inglesi e al mondo che anche ilCarlo e la sorella Anna all'epoca ...Il principe Filippo, 99 anni, è ancora in ospedale. Un soggiorno iniziato il 17 febbraio, causato da un contagio, e che, come aveva già annunciato ...E’ la stampa, Sua Altezza! Il principe Harry ha rilasciato un’intervista fuori dagli schemi all’amico di vecchia data ...