Il post gara di Udinese-Fiorentina | parole dei tecnici

(Di domenica 28 febbraio 2021) Luca Gotti e Cesare Prandelli hanno parlato ai microfoni neldi. Il match è terminato 1-0 per i padroni di casa grazie alla rete di Nestorvski. Cosa ha detto Gotti? Il tecnico dei friulani ha commentato il match ed è parso molto soddisfatto dell’ottimo risultato. Prima di tutto ha fatto i complimenti a due giocatori che, nonostante i rispettivi problemi fisici, sono comunque scesi in campo. Poi ha parlato dell’impatto dei cambi sull’andamento del match. “Braaf è entrato con energia e personalità, ma è giovane e non ha bisogno di pressioni. Makengo ha avuto la prima occasione da titolare e ha detto la sua”. Sul primo poi ha riservato buonevisto l’ottimo ingresso in campo. Infine ha riso ad una domanda riguardante delle prospettive diverse ...

