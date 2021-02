Il paradiso delle signore | GLORIA MOREAU è la mamma di STEFANIA? Sui social lo pensano già tutti!

Leggi su tvsoap

(Di domenica 28 febbraio 2021) La puntata di venerdì scorso de Il, che tra l’altro ha ottenuto uno share davvero ragguardevole (il 19,18%), è stata caratterizzata da un colpo di scena finale davvero niente male e che ha indotto i fan della fiction daily di Rai 1 a lanciarsi in previsioni sulle future trame. La scena conclusiva dell’episodio, infatti, ha visto protagonista la new entry(Lara Komar) impegnata in una telefonata misteriosa: la nuova capocommessa (precisamente, lo diventerà nella puntata del 1° marzo) ha confermato di aver effettivamente trovato alla persona che cercava e che ora lei quella persona non la lascerà mai più! Il: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ...