Il Movimento riparte da Conte L’ex premier scioglie le riserve e accetta la proposta di Grillo per rinnovare il partito

(Di domenica 28 febbraio 2021) Giuseppeavrà un ruolo di primo piano nel5 Stelle per un “progetto rifondativo”. Questo l’esito di un vertice che si è tenuto all’hotel Forum, a Roma, e durato circa 4 ore. Presenti, oltre allo stesso exe al garante del, Beppe, tra gli altri Vito Crimi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il presidente della Camera Roberto Fico, i capigruppo al Senato e alla Camera, Ettore Licheri e Davide Crippa,Guardasigilli Alfonso Bonafede, mentre il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli era collegato in videconferenza. Adesso si apre il fronte di una possibile modifica statutaria e dell’eventuale via libera degli iscritti tramite la piattaforma Rousseau. Proprio da Rousseau a meta’ febbraio era arrivato l’ok alla nuova governance, ...

Roma, 28 feb.(Adnkronos) - Qualche giorno per scrivere il "progetto rifondativo" del M5S. Ma anche per definire meglio quale sarà il suo ruolo nel Movimento, il perimetro entro il quale potrà muoversi ...Quarantotto ore per decidere. Tra oggi e domani si susseguiranno incontri, riunioni, contatti. Il ritrovo nella villa al mare di Grillo, a Bibbona, è saltato ma non è escluso che ...