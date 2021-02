Il mondo della finanza si trasferisce a Miami (Di domenica 28 febbraio 2021) Nelle ultime settimane il sindaco di Miami,Francis Suarez, ha iniziato a sponsorizzare in maniera massiccia la sua Silicon Beach, in aperta contrapposizione con la Silicon Valley. Oltre agli innegabili vantaggi dettati dal clima della Florida, dove il sole splende quasi tutto l’anno e le spiagge sono incantevoli, è fondamentale anche il tema relativo alla tassazione: la Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Nelle ultime settimane il sindaco di,Francis Suarez, ha iniziato a sponsorizzare in maniera massiccia la sua Silicon Beach, in aperta contrapposizione con la Silicon Valley. Oltre agli innegabili vantaggi dettati dal climaFlorida, dove il sole splende quasi tutto l’anno e le spiagge sono incantevoli, è fondamentale anche il tema relativo alla tassazione: la

Eurosport_IT : SUPER FEDERICA BRIGNONE! ?? L'azzurra vince il Super-G della Val di Fassa e con 16 vittorie totali raggiunge Debora… - Agenzia_Ansa : La metà circa dei russi (48%) vorrebbe vedere Vladimir Putin come presidente della Russia dopo il 2024. È quanto em… - robertosaviano : Quando Time lo mise in copertina, John Gotti si trasformò nel boss piú celebre del mondo. È morto il vecchio Peter,… - etventadv : RT @Agenzia_Ansa: La metà circa dei russi (48%) vorrebbe vedere Vladimir Putin come presidente della Russia dopo il 2024. È quanto emerge d… - Marilen97832318 : RT @ksnt63: Il libro di #Casalino in testa in tutte le classifiche di vendita. Grazie all'accanimento dei renziner, mi sa. Ad esempio, io '… -