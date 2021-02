Il monastero del Buon Pastore cambia volto

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 28 febbraio 2021) “A house is not a home when there’s no one there to hold you tight and no one there you can kiss goodnight”. Così cantava Dionne Warwick. “Un’abitazione non è una casa, se dentro non vi è nessuno che ti stinga a sé e ti dia il bacio dellaanotte”. Sebbene non sia semplice chiamare