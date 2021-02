Il Milan risorge con Kessié e Rebic e sbanca l'Olimpico: Roma ko 2-1 (Di lunedì 1 marzo 2021) Ma quale crisi. Il Milan non intende far tramontare il suo sogno scudetto e all'Olimpico torna al successo superando, con una prova di autorità e di forza, tutto cuore e coraggio, la Roma per 2-1 mantenendo i 4 punti dalla capolista Inter. Il Diavolo ha mostrato il carattere dei giorni migliori conquistandosi meritatamente i tre punti e piegando una formazione giallorossa spenta, senza carattere e personalità che nei primi venti minuti è stata in balia dell'avversario, incapace di reagire. Il premio di tanto predominio è stato premiato al 42' del primo con un rigore di Kessie arrivato dopo almeno quattro occasioni nitide per il Milan, una traversa e due gol annullati per fuorigioco. Nella ripresa una invenzione di Veretout sembrava dare lo spinto giusto agli uomini di Fonseca per puntare anche al bersaglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Ma quale crisi. Ilnon intende far tramontare il suo sogno scudetto e all'torna al successo superando, con una prova di autorità e di forza, tutto cuore e coraggio, laper 2-1 mantenendo i 4 punti dalla capolista Inter. Il Diavolo ha mostrato il carattere dei giorni migliori conquistandosi meritatamente i tre punti e piegando una formazione giallorossa spenta, senza carattere e personalità che nei primi venti minuti è stata in balia dell'avversario, incapace di reagire. Il premio di tanto predominio è stato premiato al 42' del primo con un rigore di Kessie arrivato dopo almeno quattro occasioni nitide per il, una traversa e due gol annullati per fuorigioco. Nella ripresa una invenzione di Veretout sembrava dare lo spinto giusto agli uomini di Fonseca per puntare anche al bersaglio ...

