Il Milan gioca una gran partita, batte la Roma 2-1 e tiene aperto il campionato (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Milan batte la Roma. Il Milan che non ti aspetti. Sembrava una squadra se non in crisi, almeno in declino. Lontano dal Milan di inizio stagione. Sembrava entrato in un tunnel per quel che riguarda il gioco e la convinzione nei propri mezzi. e invece il Milan ha battuto la Roma per 2-1 e soprattutto lo ha fatto sfoderando una signora prestazione. Primi venti minuti, anche trenta, di dominio assoluto della squadra di Pioli che si è divorata almeno due gol quasi fatti e altre volte ha sbagliato nel momento decisivo. Anche Ibrahimovic ha contribuito alla fiera degli errori. Per andare in vantaggio i rossoneri hanno dovuto usufruire dell’ennesimo rigore (che c’era) trasformato da Kessie. Poi, nella ripresa, pareggio di Veretout. A quel punto Pioli ha tirato fuori uno ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 febbraio 2021) Illa. Ilche non ti aspetti. Sembrava una squadra se non in crisi, almeno in declino. Lontano daldi inizio stagione. Sembrava entrato in un tunnel per quel che riguarda il gioco e la convinzione nei propri mezzi. e invece ilha battuto laper 2-1 e soprattutto lo ha fatto sfoderando una signora prestazione. Primi venti minuti, anche trenta, di dominio assoluto della squadra di Pioli che si è divorata almeno due gol quasi fatti e altre volte ha sbagliato nel momento decisivo. Anche Ibrahimovic ha contribuito alla fiera degli errori. Per andare in vantaggio i rossoneri hanno dovuto usufruire dell’ennesimo rigore (che c’era) trasformato da Kessie. Poi, nella ripresa, pareggio di Veretout. A quel punto Pioli ha tirato fuori uno ...

