Il Meazza sempre più amico, rotta invertita rispetto al passato (Di domenica 28 febbraio 2021) L' Inter quest'oggi giocherà tra le famigerate mura amiche come quest'oggi, a poche ore dal match contro il Genoa , sottolinea il Corriere dello Sport . Il quotidiano porta in evidenza alcuni numeri che, rispetto alla passata stagione, segnalerebbero una vera e propria inversione di rotta rispetto all'annata 2019/20. Infatti ad oggi i nerazzurri ... Leggi su interdipendenza (Di domenica 28 febbraio 2021) L' Inter quest'oggi giocherà tra le famigerate mura amiche come quest'oggi, a poche ore dal match contro il Genoa , sottolinea il Corriere dello Sport . Il quotidiano porta in evidenza alcuni numeri che,alla passata stagione, segnalerebbero una vera e propria inversione diall'annata 2019/20. Infatti ad oggi i nerazzurri ...

nicolabrunoblog : ???? #InterGenoa: Il campionato prosegue a ritmi serrati e non bisogna abbassare l'attenzione, ci aspetta un ottimo… - DomeGust : @FFunesto @Marco77018284 @Vatenerazzurro1 si infatti non è stato uno 0-3 noi giochiamo sempre in casa al meazza ?? - FusatoRiccardo : Leggo di scontri fuori dal Meazza tra le due tifoserie. Spero che sia stato un singolo episodio e nulla più'. Il de… - Leonardi_Fed_58 : Come sempre, GRAZIE. ?????? #ForzaInter #DerbyMilano #MilanInter #SerieATim #FCIM #amala #MilanoSiamoNoi ?? @ Stadio… - MateoSantos3 : RT @SoloEsclusivInt: L’arrivo dell’Inter al Meazza accolta dalla marea nerazzurra. FORZA RAGAZZI! ???? ??: @per_sempre_forza_inter (@samubacc… -