IL GRANDE E TORBIDO MISTERO DEL MAGICO ADVERTISING

Leggi su influencertoday

(Di domenica 28 febbraio 2021) LIBRO 1 – PAGINA 1 dal Manuale del Piccolo Comunicatore. C’era una volta una terra tonda e blu, dove di tanto in tanto la realtà lasciava il posto alle credenze… ”Maestra, mio papà dice che i dinosauri non sono mai esistiti” In questo breve articolo voglio condividere un mio pensiero con tutti i gli amici del settore marketing, perché nonostante per molti sia “roba ovvia”, pare che per tanti altri sia invece ancora un. Quindi si torna scuola. Alunno: “Maestra, le mie campagne di marketing su Google e Social Media sono fatte da bravissimi professionisti, il mio pubblico aumenta ma i guadagni no! Perché?” Maestra: “Caro, quelle di cui mi parli sono piattaforme e strumenti, non IL MARKETING. Vieni, cerchiamo di mettere un pò d’ordine in questo caos.” Dalla mia piccolissima esperienza e sprofondando in un oceano di umiltà, mi sento di affermare che alla base del ...