Il Giro d’Italia a Guardia, il sindaco Di Lonardo: “Vetrina giusta per un territorio che ha tante bellezze” (VIDEO) (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Guardia Sanframondi (Bn) – Una grande Vetrina che si trasforma in una grande opportunità per un territorio intero. Il Giro d’Italia, come già annunciato, farà a tappa il 15 maggio a Guardia Sanframondi per l’arrivo dell’ottava fatica, quella che partirà da Foggia per arrivare in Campania, dopo ben 173 Km di percorso altalenante, tre stelle per la Gazzetta dello Sport. L’unica tappa al sud e questo rende il tutto ricco di oneri e onori. C’è da presentarsi nel migliore dei modi di fronte al palcoscenico nazionale e non solo. C’è orgoglio nelle parole del sindaco guardiese, Raffaele Di Lonardo, che ha abbracciato il progetto della vecchia amministrazione, l’ha condiviso, modificato leggermente e realizzato. E ora è realtà. I ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanframondi (Bn) – Una grandeche si trasforma in una grande opportunità per unintero. Il, come già annunciato, farà a tappa il 15 maggio aSanframondi per l’arrivo dell’ottava fatica, quella che partirà da Foggia per arrivare in Campania, dopo ben 173 Km di percorso altalenante, tre stelle per la Gazzetta dello Sport. L’unica tappa al sud e questo rende il tutto ricco di oneri e onori. C’è da presentarsi nel migliore dei modi di fronte al palcoscenico nazionale e non solo. C’è orgoglio nelle parole delguardiese, Raffaele Di, che ha abbracciato il progetto della vecchia amministrazione, l’ha condiviso, modificato leggermente e realizzato. E ora è realtà. I ...

giroditalia : ??Giro d’Italia 2021 08-30/05? ??Here the Route of the #Giro d'Italia 104! | ?? Ecco il percorso del #Giro 104! - giroditalia : ?Giro d’Italia 2021 08-30/05? Discover the Grande Partenza of the #Giro 104: ??8/05 Stage 1 Torino ? Torino Tissot I… - giroditalia : ?Don’t miss the Giro d’Italia 2021 Route Presentation? | ?Non perderti la presentazione del percorso del Giro d’Ita… - elisa_marletta : RT @inlouxarms: Z: Louis, non ce la faccio più, sta sempre al telefono per le lezioni di italiano! L: tu?? ma hai visto Harry quest'estate?… - luiveceli : RT @svelociclismo: Su e giù per l'Italia, il percorso del Giro 2021 #ciclismo #cycling #Giro #Giro2021 ?? Giro d'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Ciclismo: Fontana, 'bellissimo rivedere il Giro in primavera' Affaritaliani.it